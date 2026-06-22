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Сегодня, 18:00

Мостовой: «В России много критики чемпионата мира, хотя в Испании ее вообще нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в интервью «СЭ» высказался о критике чемпионата мира-2026.

— Как относитесь к критике турнира?

— В России ее много: мол, много слабых команд, они создают ненужные матчи, никто их не смотрит. Знаете, разговоры об этом я слышу только у нас. В Европе это не обсуждают. Общаюсь с испанской прессой — там такого нет. Да, сам не знаю, как Кюрасао попало на турнир. Но смотрите: команды, которые занимают 60-70-80-е места в рейтинге ФИФА, отняли очки у Португалии, Испании. Что еще надо?

Александр Мостовой вспомнил чемпионат мира-1994 в&nbsp;США.«В 94-м в США мы были командой туристов: у нас тренировка, а все по магазинам поехали». Мостовой — о ЧМ-2026

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место.

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Александр Мостовой
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