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Выступавший за возвращение россиян азербайджанец Мамедов получил новую должность в ФИФА

Алина Савинова
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Азербайджанский дзюдоист и футболист Эльхан Мамедов получил должность главного руководителя по работе с национальными ассоциациями ФИФА, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что 42-летний Мамедов приступит к исполнению должностных обязанностей с 1 ноября. Его заместителем будет бывший полузащитник сборной Швейцарии Желсон Фернандеш.

Азербайджанец более 14 лет занимал пост генерального секретаря Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. В апреле 2022 года он был назначен директором европейских ассоциаций — членов ФИФА.

В мае 2022 года Мамедов на конференции РФС выразил надежду на скорейшее возвращение российского футбола на международную арену. В феврале этого же года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от турниров под эгидами организаций.

Мамедов является чемпионом мира, чемпионом Европы, бронзовым призером мирового первенства по дзюдо. После завершения карьеры дзюдоиста он также вел тренерскую деятельность.

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ФИФА
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 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
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 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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