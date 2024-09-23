One.co.il: ФИФА не нашла достаточных оснований для отстранения сборной Израиля

Специальная комиссия ФИФА не нашла достаточных оснований для применения санкций и отстранения сборной Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает портал one.co.il.

Ранее Федерация футбола Палестины при поддержке еще 11 национальных федераций официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за «грубое и постоянное нарушение регламента ФИФА, а также регулярное беспрецедентное попрание прав палестинских клубов и футболистов».

В конце августа ФИФА получила независимый юридический отчет экспертов, содержание которого не было обнародовано. One.co.il утверждает, что особая комиссия ФИФА, рассмотревшая содержание отчета, решида отклонить требование об отстранении израильской федерации, сборных и клубов. Источник подчеркивает, что официального решения ФИФА пока опубликовано не было.

Эли Швидлер