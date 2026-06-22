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Норвегия — Сенегал: во сколько начало матча группового этапа ЧМ

Норвегия и Сенегал сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 23 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Сборные Норвегии и Сенегала сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на вторник, 23 июня. Встреча группы I пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Норвегия
Сенегал

Трансляцию матча Норвегия — Сенегал покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Онлайн-видеотрансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru, в сервисах Okko и «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями встречи Норвегия — Сенегал можно в матч-центре «СЭ».

Норвегия стартовала на чемпионате мира с победы над Ираком со счетом 4:1. Сенегал в первом туре уступил Франции — 1:3. Команды выступают в группе I, где также играют сборные Франции и Ирака.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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