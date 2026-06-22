Абаскаль: «Придется подождать несколько матчей, чтобы понять, на что способна Испания»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе Испании над Саудовской Аравией (4:0) в матче чемпионата мира-2026.



«Испания вернула в состав Ламина и сыграла лучше. Но соперник не был ей ровней. Придется подождать еще несколько матчей, чтобы понять, на что она способна», — сказал Абаскаль «СЭ».

Испания набрала 4 очка за два матча и возглавила таблицу группы Н. Заключительный матч в групповом турнире испанцы проведут 27 июня против Уругвая.