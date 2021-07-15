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Кварацхелия — о поражении от «Спартака»: «Через 10 дней увидимся. А там будь что будет»

13:00
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал поражение казанской команды в товарищеском матче против «Спартака» (0:4).

Руй Витория.Время восторгаться Руем Виторией пока не пришло. Через десять дней в Казани «Спартак» ждет совсем другая игра

«Все нормально, это же была товарищеская игра. Увидимся через 10 дней. Мы с тренером поговорим, обсудим все ошибки этой игры. А там будь что будет. Что говорил Слуцкий в раздевалке? Все нормально, ничего не говорил. Все было хорошо. Не стал пихать. Это же неофициальные игры, поэтому на них и пробуют молодых игроков. Мне кажется, это правильно», — , — сказал Кварацхелия «СЭ».

Кварацхелия также ответил на вопрос о своем будущем в «Рубине».

«Посмотрим, что будет дальше. Еще очень много времени до закрытия трансферного окна. Оно же только в сентябре закрывается. Все будет так, как будет. Мне тяжело об этом сейчас говорить, давайте немного подождем», — добавил Хвича.

Матч первого тура Тинькофф-РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» пройдет в субботу, 24 июля, на «Ак Барс» Арене в Казани.

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Артем Бухаев все материалы автора

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