Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал поражение казанской команды в товарищеском матче против «Спартака» (0:4).

«Все нормально, это же была товарищеская игра. Увидимся через 10 дней. Мы с тренером поговорим, обсудим все ошибки этой игры. А там будь что будет. Что говорил Слуцкий в раздевалке? Все нормально, ничего не говорил. Все было хорошо. Не стал пихать. Это же неофициальные игры, поэтому на них и пробуют молодых игроков. Мне кажется, это правильно», — , — сказал Кварацхелия «СЭ».

Кварацхелия также ответил на вопрос о своем будущем в «Рубине».

«Посмотрим, что будет дальше. Еще очень много времени до закрытия трансферного окна. Оно же только в сентябре закрывается. Все будет так, как будет. Мне тяжело об этом сейчас говорить, давайте немного подождем», — добавил Хвича.

Матч первого тура Тинькофф-РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» пройдет в субботу, 24 июля, на «Ак Барс» Арене в Казани.