Колумбия обыграла Чили благодаря автоголу Марипана

Сборная Колумбии выиграла у сборной Чили в товарищеском матче — 1:0. Игра прошла на стадионе «Олимпико Паскуаль Герреро» в Кали.

Колумбийцы вышли вперед на 35-й минуте благодаря автогол защитника чилийцев Гильермо Марипана. Этот гол стал единственным в этой встрече.

Колумбийский защитник «Зенита» Кевин Андраде провел весь матч в запасе. Чилийский полузащитник московского «Динамо» Максимилиано Гутьеррес вышел на поле в стартовом составе и сыграл 67 минут.

Товарищеский матч

Колумбия — Чили — 1:0 (1:0)

Гол: Марипан, 35 (автогол).