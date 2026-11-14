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Колумбия обыграла Чили благодаря автоголу Марипана

Евгений Козинов
Корреспондент
Гильермо Марипан в борьбе за мяч.
Фото AFP

Сборная Колумбии выиграла у сборной Чили в товарищеском матче — 1:0. Игра прошла на стадионе «Олимпико Паскуаль Герреро» в Кали.

Колумбийцы вышли вперед на 35-й минуте благодаря автогол защитника чилийцев Гильермо Марипана. Этот гол стал единственным в этой встрече.

Колумбийский защитник «Зенита» Кевин Андраде провел весь матч в запасе. Чилийский полузащитник московского «Динамо» Максимилиано Гутьеррес вышел на поле в стартовом составе и сыграл 67 минут.

Товарищеский матч

Колумбия — Чили — 1:0 (1:0)

Гол: Марипан, 35 (автогол).

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Сборная Колумбии по футболу
Сборная Чили по футболу
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