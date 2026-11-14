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Кисляк: «Всегда рад играть в Краснодаре. Жду аншлага на матче Россия — Венесуэла»

Кисляк: «Всегда рад играть в Краснодаре. Жду аншлага на матче Россия — Венесуэла»

Кирилл Радченко

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк поделился мнением о BetBoom товарищеском матче с Венесуэлой, который пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре.

«Тут всегда собирается полный стадион. Всегда рад тут играть. Жду аншлага на этом матче. У нас хорошая сыгранность. Все хорошо у нас. Все знают друг друга. Венесуэлу пока не разбирали. Еще в процессе. Хотим завершить год победой. Всегда приятно побеждать. Простой игры с Венесуэлой не будет», — сказал Кисляк.

Матч Россия — Венесуэла начнется в 19.00 по московскому времени. 12 ноября российская сборная обыграла Узбекистан (3:2) в Ташкенте.

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Матвей Кисляк
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