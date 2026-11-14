Альварес: «Скалони сказал нам, что остается, и это придает нам уверенности»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал поражение от Уругвая (1:2) в товарищеском матче.

«Мы продолжим работать. За эти годы мы учились и росли рядом с людьми, которые отдавали сборной все силы. Стараемся брать с них пример и сами подавать пример своими действиями. Скалони сказал нам, что они остаются, и это придает нам уверенности и радует нас», — приводит пресс-служба сборной Аргентины слова Альвареса.

18 ноября сборная Аргентины проведет товарищеский матч против Коста-Рики.