Рульи: «Для меня большая гордость и ответственность — выйти на поле с капитанской повязкой в сборной Аргентины»

Голкипер сборной Аргентины Херонимо Рульи прокомментировал поражение от Уругвая (1:2) в товарищеском матче.

«Каждый раз, когда мы надеваем эту футболку, забываем о собственном эго и хотим достойно представлять свою страну. Нам еще нужно лучше узнать друг друга, но, безусловно, мы движемся в правильном направлении.

Для меня большая гордость и ответственность — сегодня выйти на поле с капитанской повязкой. Я один из самых опытных игроков и должен помогать команде всем, чем могу. Мы, кто прошел предыдущий цикл, который был очень успешным, должны подавать пример своими действиями, как это делал Лео», — приводит пресс-служба сборной Аргентины слова Рульи.