Защитник сборной Бельгии: «Мне не достанется водки, которую будут разливать в самолете на обратном пути»

Защитник сборной Бельгии Тома Менье оценил первый тайм гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против России (4:1), который его команда выиграла со счетом 3:0. 28-летний игрок «ПСЖ» не был вызван на ноябрьские игры национальной команды из-за повреждения.

— Россия — Бельгия — 0:3... Мне не достанется водки, которую будут разливать в самолете на обратном пути, — написал Менье в Twitter.

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