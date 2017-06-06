Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль присоединился к сборной Чили, передает корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

Чили, участник Кубка конфедераций-2017 и соперник сборной России по контрольному матчу, ранее заселилась в Москве. Южноамериканцы прибыли в отель без Видаля и нападающего Алексиса Санчеса. Последний должен приехать в расположение сборной в среду.

Также в составе делегации отсутствовал форвард Эдуардо Варгас из мексиканского "Тигре". На групповом турнире Кубка чилийцы встретятся с командами Германии, Австралии и Камеруна.

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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