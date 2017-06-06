18:23 6 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная Чили заселилась в Москве без Видаля и Санчеса

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Сборная Чили, участник Кубка конфедераций-2017 и соперник сборной России по контрольному матчу, заселилась в Москве. Отметим, что южноамериканцы прибыли в отель без своих главных звезд – полузащитника Артура Видаля и нападающего Алексиса Санчеса, передает корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

Также в составе делегации отсутствует форвард Эдуардо Варгас из мексиканского "Тигре". Отметим, что Варгас и Видаль приедут в расположение команды чуть позже, а Санчес – в среду. На групповом турнире Кубка чилийцы встретятся с командами ГерманииАвстралии и Камеруна.

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Видаля не видали?

18:49 6 июня

oze11

Сегодня. Москва. "Шереметьево". Маурисио ИСЛА, Артуро ВИДАЛЬ и Хуан Антонио ПИЦЦИ. Фото AFP ////////////////// че тогда Видаль делает на фоте в соседней новости?

18:43 6 июня