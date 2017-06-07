Камболов на Кубке конфедераций будет играть под №10, Бухаров - под №11

Сборная России объявила состав команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Футболисты национальной команды определились с игровыми номерами на турнир.
Состав сборной России на Кубок конфедераций-2017 (позиции игроков - по сайту РФС):
вратари 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал"), 16. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив");
защитники 3. Роман ШИШКИН ("Краснодар"), 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 10. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 13. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 14. Илья КУТЕПОВ ("Спартак");
полузащитники 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 4. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 8. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 18. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 19. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 21. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 22. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив"), 23. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак");
нападающие 7. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 9. Федор СМОЛОВ ("Краснодар"), 11. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 20. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин").
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Рубин
- Ростов
- Александр Бухаров (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Руслан Камболов
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Федор Смолов
- Арсенал Тл
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Алексей Миранчук
- Александр Головин (футбол)
- Георгий Джикия
Mamoru
Блин ну чо за лузерство. 10 отдавать резервному защитнику.
21:36 7 июня
Кто-то как Луна
Справедливости ради, из тех, кто вызван, под 10-м номером не играет никто особо, так что ему достался по остаточному принципу))
20:57 7 июня
баламошка
Месси в честь Камболова под 10 номером играет.
20:44 7 июня
Zello
10-й номер у стопроцентного резервиста Камболова. Это все что нужно знать о сегодняшней сборной России.
20:37 7 июня
Levbereg
Почему бы не обязать сборные на международные турниры заявлять основных игроков как раньше было. Чтобы было по номеру понятно, какую функцию выполняет игрок. А то правда- 10- Мессии. Руни, Тотти, Рональдиньо, Дель Пьеро,Зидан, Мостовой. А тут Камболов. Тех людей со сборных сразу можно понять их функции. Особенно пенсионеры не могут понять сегодняшней нумерации...
20:22 7 июня
marksan
Какая радостная весть! Ура!
20:10 7 июня
Millwall82
10 номер Камболову? Защитнику??? ЧСВ однако зашкаливает у этой посредственности.
19:43 7 июня