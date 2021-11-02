Медведева рвется за 20-м титулом в карьере! Она сделала большой шаг к победе в «Ледниковом периоде» вместе с Милохиным

Сильнейшее выступление и признание хореографических навыков Евгении.

Для Медведевой «Ледниковый» — турнир

Уже ни для кого не секрет, что пара Медведева/Милохин — главная фишка проекта в новом сезоне. Они собирают рекордные просмотры на YouTube, генерируют килотонны радости и гнева, которые обязательно вывалятся и в комментариях к этой статье. Но в шоу побеждают не по количеству просмотров, а по баллам в финале, который состоится ближе к Новому году. И вполне возможно, что еще до завершения 2021 года у взявшей паузу в спортивной карьере Евгении Медведевой появится в копилке еще один титул — победительницы «Ледникового периода». Пока он у Ольги Кузьминой и партнера Жени по ноябрьскому шоу «Анна Каренина» Александра Энберта. Он выступает и в нынешнем проекте.

Сколько трофеев на данный момент у Медведевой — сказать сложно. Есть разные системы подсчета, но если говорить именно о титулах, то, по нашим подсчетам, их на данный момент 19. Это и чемпионаты мира, Европы, России, и первенства Москвы в детстве, и Спартакиада учащихся 2011 года, и один командный Japan Open, и знаменитый финал Кубка России 2019-го. Таким образом, на свое скорое 22-летие Евгения может отметить прекрасный юбилей — 20 побед в крупных турнирах.

«Турниром» сегодня назвала «Ледниковый» сама Медведева, отвечая на вопрос Алины Загитовой. И подчеркнула его спортивный статус:

— Это правда, что мое амплуа — больше лирика, драма, в спорте брала в основном такие образы. Только в показательных номерах иногда зажигала, но не на турнирах. А у нас здесь турнир на «Ледниковом периоде». Но сейчас у меня время перемен. И мне в таком образе понравилось.

Что сказали Медведева и Милохин

Новый номер фигуристки вместе с тиктокером Даней Милохиным вы сможете увидеть в субботу, но он снова был зажигательным и сложнейшим технически. Несколько поддержек, параллельный прыжок — и невероятные комментарии гуру нашего фигурного катания.

— Вы сами кайфанули, почувствовали счастье?

Милохин: — Да! Было очень страшно и при этом весело. После высокой поддержки немного расслабились, наступило облегчение. Потому что мы были напряжены, я прямо видел, как она напряжена, она — как я. В общем... пытаюсь искать слова, иногда нахожу, иногда нет. (Медведева смеется.)

— Что вы привнесли своего в эту музыку?

Медведева: — Я от себя привнесла большую часть хореографии.

Милохин: — Привнесла все Евгения Медведева. Танцевальные дорожки все, парные штучки. Видели их? Йес!

— А вы, Даня?

Милохин: — А я настроение всем поднимал. Ел сегодня. Это все мои обязанности.

Медведева: — Он уже второй раз докладывает, что покушал.

— Идея музыки — от Ильи [Авербуха]?

Милохин: — Все Женя. У нас есть Евгения, нам никто не нужен. Ну Илья нужен, да. И Максим [Ставиский]. И зрители. Да все нужны, на самом деле.

— Максим Траньков говорил, что ваша поддержка очень необычна. Чем?

Медведева: — Обычно в спорте она делается по-другому. Мальчик едет назад, а девочка на него запрыгивает.

Милохин: — Это ж сложнее!

Медведева: — Но так мне бы легче было на тебя запрыгнуть. А получается, я это делала на ход назад. Для олимпийского чемпиона в парах, Максима, это удивительно.

— А кто предложил такой нестандартный элемент?

Милохин: — Да как-то само получилось. Я говорю: «Может, попробуем?» А мне ответили: «Ты сможешь?» Ну я вроде да, а вроде и нет...

— Долго готовили номер? В прошлый раз был день.

Медведева: — Теперь выбирали заранее и работали почти неделю. Где-то пять дней.

Милохин: — Хорошо, что много времени было.

— Какой момент больше всего понравился?

Милохин: — Есть там один момент... (Показывают, пожалуй, самую сексуальную часть программы.) Вот тут отключается мозг полностью, и начинаются чистые эмоции. Тут я перестал думать.

Судьи в шоке, а Милохин бросал букет девушкам

В жюри проекта тоже давно не пели таких дифирамбов участникам. Строгая Татьяна Тарасова на этот раз была эталоном лояльности:

— Я здесь прям чуть не отпала (Ягудин: «Нет, вам не надо пока!») Честно. Смотрю — поднимает на уровень плеч, я спокойна. Потом так подсел, и раз — выжал ее, и ровно, и хорошо, и не качался, и поставил. И крутились, и вертелись, и танцевали. Танцевали вдвоем, и параллельно, и в диком темпе, в дичайшем! Кайфанули сами по-страшному, и мы с ними кайфанули. Здорово!

А Татьяна Навка охарактеризовала номер как «секси» и «бомбу». Бомбу устроил Даня Милохин после проката, когда в кулуарах катка предложил девушкам поймать букет. Медведева, если кто-то волнуется, в спонтанном конкурсе не участвовала. И предпочла посмотреть со стороны.

Вообще на удивление шестой эпизод проекта оказался креативным на хореографические задумки. На лед выезжали машины, самокаты, били фонтаном эмоции, а одна пара выбыла с проекта. В общем, проект явно набирает силу. И еще большой вопрос, какой титул для Евгении Медведевой в случае победы будет важнее. Возможно, именно победа в «Ледниковом» с миллионными просмотрами и скорым миллионом подписчиков в Instagram для ее будущего будет значит больше, чем победная серия 2016 — 2017 годов. Тем более если у Жени сейчас «время перемен».