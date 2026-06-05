Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

5 июня, 18:12

Гленн — об отстранении российских фигуристов: «Это не их вина»

Алина Савинова

Американская фигуристка Эмбер Гленн ответила, считает ли она справедливым продолжающееся отстранение россиян от международных соревнований.

«Это очень сложный вопрос. Я знаю, что у людей есть свое мнение, например, если Россию отстранили, то США, Израиль и Иран тоже должны быть под запретом. Это сложно, потому что многие из этих российских спортсменов... Это не их вина. Надеюсь, они смогут найти удовлетворение в своем собственном катании... Я не могу представить, как это должно быть тяжело. Если бы я могла это контролировать, я бы сказала: «Все остановитесь. Мы будем жить в мире и будем просто соревноваться». Вот чего бы мне хотелось», — цитирует Гленн A Divine Sport.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 2022 года. К участию в отборе Олимпиады-2026 и самих Играх были допущены в нейтральном статусе только Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эмбер Гленн
Фигурное катание
Читайте также
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Зверев прервал интервью после вопроса об обвинениях в домашнем насилии
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Важная неделя для российского зимнего спорта. Что ждать от конгрессов международных федераций?
В ФШР прокомментировали требование ФИДЕ прекратить работу на новых территориях
Чешский союз намерен обсудить возможный допуск хоккеисток из России на юниорский чемпионат мира
Фетисов — о пропуске Россией шестого чемпионата мира по хоккею: «Над нами по-прежнему продолжают издеваться»
Винокуров заявил, что Россия будет готова принять чемпионат Европы или чемпионат мира по тяжелой атлетике
Алаев: «Я не собираюсь уходить из комитета УЕФА по стадионам и безопасности»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Директор ЦСП заявил, что ФФККР не включила Валиеву и Игнатову в состав сборных России

Трусова заявила, что защитила диплом в МГУ: «Даже перед соревнованиями так не нервничала»
Новости
RSS RSS
Все новости