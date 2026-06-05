Гленн — об отстранении российских фигуристов: «Это не их вина»

Американская фигуристка Эмбер Гленн ответила, считает ли она справедливым продолжающееся отстранение россиян от международных соревнований.

«Это очень сложный вопрос. Я знаю, что у людей есть свое мнение, например, если Россию отстранили, то США, Израиль и Иран тоже должны быть под запретом. Это сложно, потому что многие из этих российских спортсменов... Это не их вина. Надеюсь, они смогут найти удовлетворение в своем собственном катании... Я не могу представить, как это должно быть тяжело. Если бы я могла это контролировать, я бы сказала: «Все остановитесь. Мы будем жить в мире и будем просто соревноваться». Вот чего бы мне хотелось», — цитирует Гленн A Divine Sport.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 2022 года. К участию в отборе Олимпиады-2026 и самих Играх были допущены в нейтральном статусе только Аделия Петросян и Петр Гуменник.

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