Директор ЦСП заявил, что ФФККР не включила Валиеву и Игнатову в состав сборных России

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Роман Гришин сообщил, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включила Камилу Валиеву и Александру Игнатову (Трусову) в состав национальных команд.

«В силу того, что девушки уже минимум два года нигде не выступали и, как следствие, не показывали спортивных результатов, Федерация не внесла их в списки кандидатов на включение в сборные команды России», — приводит matchtv.ru слова Гришина.

28 мая появилась новость о том, что 20-летняя Валиева и 21-летняя Игнатова включены в состав сборной России на сезон-2026/27. В тот же день генеральный секретарь ФФККР Александр Коган опроверг эту информацию.

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