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Фигурное катание

6 июня, 21:38

Плющенко призвал относиться к его сыну «как к Васе Пупкину»

Алина Савинова
Евгений Плющенко с сыном Александром.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попросил не нападать на его сына Александра из-за смены спортивного гражданства.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко намерен с сезона-2026/27 выступать за Азербайджан.

«У нас все хорошо. Тренироваться он будет в России. Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину», — приводит ТАСС слова Евгения Плющенко.

Александр Плющенко (Гном Гномыч) сменил спортивное гражданство и&nbsp;будет выступать за&nbsp;Азербайджан.«Хочется, чтобы Россию не боялись». Гном среди ясного неба: почему сын Плющенко переходит в Азербайджан?

Плющенко-младший с 2017 года тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.

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Источник: ТАСС
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Евгений Плющенко
Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
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