Роднина: «Включать в сборную нужно по фантазиям, что ли? Валиевой и Трусовой надо показать результат»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение ФФККР не включать Камилу Валиеву и Александру Игнатову (Трусову) в основной состав сборной России.

Спортсменки попали в резервный список кандидатов в национальную команду.

«Им надо показать результат. Как только Валиева и Трусова это сделают, будет легальное право попадания в сборную. Их не должны вызывать, потому что они кому-то нравятся, а кому-то нет. Все должно быть по результату — это основной принцип в спорте. Включать в сборную нужно по фантазиям, что ли? Ничего удивительного в этом решении я не вижу», — сказала Роднина «СЭ».

Игнатова завершила декретный отпуск после рождения сына, а Валиева в декабре 2025 года отбыла срок дисквалификации и вернулась к тренировочному процессу.

В пятницу, 5 июня ФФККР опубликовала список кандидатов в сборную России. В основной состав у женщин попали Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

В резерв, помимо Валиевой и Трусовой, вошли Алина Горбачева, Ксения Гущина, Камилла Нелюбова и Алена Принева.