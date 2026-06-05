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Фигурное катание

5 июня, 18:45

Трусова заявила, что защитила диплом в МГУ: «Даже перед соревнованиями так не нервничала»

Алина Савинова
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что защитила диплом в Московском государственном университете (МГУ).

21-летняя спортсменка получала образование на факультете журналистики.

«Можете меня поздравить — я защитила диплом! Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идет на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой... Вы не представляете, как я рада, что это все позади», — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Фигуристка призналась, что испытывает страх перед экзаменами, особенно перед устными. По ее словам, кататься на льду проще.

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Трусова — серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине и бронзовый призер чемпионата мира-2021. Она не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В августе 2025 года у спортсменки родился сын, а в январе она объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

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Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
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