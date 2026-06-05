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Фигурное катание

5 июня, 19:34

Тарасова: «Валиева и Трусова будущими успехами завоюют место в сборной»

Дарик Агаларов
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение ФФККР не включать Камилу Валиеву и Александру Игнатову (Трусову) в основной состав национальной команды. Спортсменки попали в резерв.

«Посмотрим, кто будет лучший, когда пройдет чемпионат страны. Меня ничего не удивило абсолютно. Можно быть в сборной, можно в ней не находиться. Главное, что Трусова и Валиева возвращаются. Они своим катанием и будущими успехами заработают пребывание в сборной. Не думаю, что они возвращаются ради шестых мест, их цель — только первые места. Я бы хотела, чтобы у них все получилось», — сказала Тарасова «СЭ».

Игнатова завершила декретный отпуск после рождения сына, а Валиева в декабре 2025 года отбыла срок дисквалификации и вернулась к тренировочному процессу.

В пятницу, 5 июня ФФККР опубликовала список кандидатов в сборную России. В основной состав у женщин попали Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

В резерв, помимо Валиевой и Трусовой, вошли Алина Горбачева, Ксения Гущина, Камилла Нелюбова и Алена Принева.

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Александра Трусова - Игнатова
Камила Валиева
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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