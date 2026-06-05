ФФККР опубликовала список кандидатов в сборную России, Валиева и Трусова вошли в резервный состав

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список кандидатов в сборную России.

Фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) вошли в резервный состав. Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе сообщил, что обе фигуристки подали заявления на возвращение к соревнованиям. Игнатова завершила декретный отпуск после рождения сына, а Валиева в декабре 2025 года отбыла срок дисквалификации и вернулась к тренировочному процессу.

Основной состав

Мужчины: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Женщины: Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

Парное катание: Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Танцы на льду: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Шичина и Павел Дрозд, Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Резервный состав

Мужчины: Владислав Дикиджи, Лев Лазарев, Никита Сарновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Александр Чмиль

Женщины: Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Александра Игнатова (Трусова), Камилла Нелюбова, Алена Принева.

Парное катание: Ольга Сабада и Павел Астахов, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Таисия Щербинина и Артем Петров, Виктория Двинина и Виктор Потапов, Альбина Камалдинова и Степан Маришин.

Танцы на льду: Васиоиса Григорьева и Евгений Артющенко, Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Анна Билибина и Дмитрий Кашаев.

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