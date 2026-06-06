Олимпийская чемпионка Роднина рассказала, что на нее есть запросы в Интерпол

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, что на нее есть запросы в Интерпол.

С 2022 года государственный деятель находится в санкционных списках Евросоюза, Канады, Великобритании, Швейцарии и Австралии.

«На мне не просто санкции — на меня еще есть запросы в Интерпол. Украина меня осудила за то, что я в 2014 году участвовала в Крыму во всех событиях», — приводит слова Родниной Sport24.

Чиновница отметила, что из-за нахождения в базе Интерпола в ее жизни появились определенные ограничения и неудобства.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max