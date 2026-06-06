Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Уведомления
Главная
Художественная гимнастика

6 июня, 20:27

Дина Аверина — о беременности: «Наслаждаюсь каждым моментом»

Алина Савинова
Дмитрий Соловьев и Дина Аверина.
Фото соцсети

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, как проходит ее беременность.

6 июня серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике и ее супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев на красной дорожке премии «Муз-ТВ» объявили, что ждут ребенка.

«Все что было — это прошло. Поэтому сейчас такой, прекрасный период начался. Ну, уже почти заканчивается. И я наслаждаюсь каждым моментом», — приводит «КП» слова Авериной.

Пара добавила, что ребенок появится на свет в конце лета. Они уже узнали его пол и устраивать гендер-пати не планируют.

«Нет. Когда идет какой-то тренд — мы стараемся не следовать этим трендам. Все по классике. Раньше не было этих гендер-пати. Мы считаем, что тоже будем следовать этим традициям», — отметил Соловьев.

Дмитрий Соловьев и&nbsp;Дина Аверина, Вячеслав Малафеев и&nbsp;Ангелина Шкатова.Аверина, Сафонов, Малафеев. Кто из звезд спорта сыграл свадьбу в 2025 году

По словам спортсменов, беременность не стала для них неожиданностью. Также они рассказали, что рассчитывают на парные роды.

Пара познакомилась в 2024 году на съемках «Ледникового периода». 7 июля 2025 года Аверина и Соловьев сыграли свадьбу в московском отеле с видом на Красную площадь.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: КП
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Дина Аверина
Дмитрий Соловьев
Художественная гимнастика
Читайте также
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из-за ИИ незаконным
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Мишустин сообщил о выделении 5 млрд рублей на помощь людям с сахарным диабетом
Зверев победил Коболли в финале мужского «Ролан Гаррос»
Лавров обвинил генсека ООН в подыгрывании западным странам
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ильтерякова о золоте чемпионата Европы: «Не ожидала. Даже не думала об этом»
Новости
RSS RSS
Все новости