Дина Аверина — о беременности: «Наслаждаюсь каждым моментом»

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, как проходит ее беременность.

6 июня серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике и ее супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев на красной дорожке премии «Муз-ТВ» объявили, что ждут ребенка.

«Все что было — это прошло. Поэтому сейчас такой, прекрасный период начался. Ну, уже почти заканчивается. И я наслаждаюсь каждым моментом», — приводит «КП» слова Авериной.

Пара добавила, что ребенок появится на свет в конце лета. Они уже узнали его пол и устраивать гендер-пати не планируют.

«Нет. Когда идет какой-то тренд — мы стараемся не следовать этим трендам. Все по классике. Раньше не было этих гендер-пати. Мы считаем, что тоже будем следовать этим традициям», — отметил Соловьев.

По словам спортсменов, беременность не стала для них неожиданностью. Также они рассказали, что рассчитывают на парные роды.

Пара познакомилась в 2024 году на съемках «Ледникового периода». 7 июля 2025 года Аверина и Соловьев сыграли свадьбу в московском отеле с видом на Красную площадь.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max