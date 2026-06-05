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Фигурное катание

5 июня, 21:02

Слуцкая об отсутствии Валиевой и Трусовой в основе сборной России: «За бывшие заслуги места не дают»

Александр Абустин
корреспондент

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась с «СЭ» мнением о решении ФФККР не включать Камилу Валиеву и Александру Игнатову (Трусову) в основной состав сборной России.

Спортсменки попали в резервный список кандидатов в национальную команду.

«Есть определенный регламент, по которому включают в состав сборной. Девушки не выступали на необходимых соревнованиях. За бывшие заслуги места в сборной не дают. Но в следующем сезоне у них есть все шансы отобраться. Думаю, у них запросто это получится», — сказала Слуцкая «СЭ».

Игнатова завершила декретный отпуск после рождения сына, а Валиева в декабре 2025 года отбыла срок дисквалификации и вернулась к тренировочному процессу.

В пятницу, 5 июня ФФККР опубликовала список кандидатов в сборную России. В основной состав у женщин попали Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

В резерв, помимо Валиевой и Трусовой, вошли Алина Горбачева, Ксения Гущина, Камилла Нелюбова и Алена Принева.

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Александра Трусова - Игнатова
Ирина Слуцкая
Камила Валиева
Фигурное катание
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