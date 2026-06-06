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Фигурное катание

6 июня, 15:16

В Федерации фигурного катания России оценили возможность допуска до международных стартов на ближайшем конгрессе ISU

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Заместитель генерального директора ФФККР Гурген Варданян высказался о шансах на допуск российских фигуристов в ближайшие недели. В середине июня в Испании пройдет конгресс Международного союза конькобежцев, а также заседания Совета ISU.

— О конгрессе очень сложно сейчас что-либо говорить. Я надеюсь, что некоторые из наших представителей, которых будут там выбирать, попадут в технические комитеты. Очень сложно будет. Это только мои надежды, ничего не могу об этом конкретного сказать на данный момент.

Естественно, за допуск боремся, делаем все что возможно. И, чтобы наши представители были в технических комитетах тоже, это очень важно. Будут ли допуски, не могу сказать. Мы надеемся, что так будет, потому что уже пора. Мы должны там быть, — сказал Варданян.

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Фигурное катание
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