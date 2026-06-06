Дина Аверина и Дмитрий Соловьев ждут ребенка

Серебряный призер Игр-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина и ее супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев ждут ребенка.

27-летняя Аверина объявила о беременности на красной дорожке премии «Муз-ТВ». Гимнастка посетила мероприятие вместе с 36-летним супругом.

Пара познакомилась в 2024 году на съемках «Ледникового периода». 7 июля 2025 года Аверина и Соловьев сыграли свадьбу в московском отеле с видом на Красную площадь.

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