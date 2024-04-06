10 игр с шикарной графикой на iOS

Процессоры последних айфонов хорошо справляются с требовательными играми.

Apple продолжает радовать все более мощными устройствами с уникальными фишками. Но на iPhone и iPad можно не только листать соцсети и делать высококачественные снимки, но и проходить крутые и красивые игры. А чтобы было проще выбирать, собрали в данной подборке 10 проектов с крутой графикой.

1. Call of Duty Mobile

Цена на iOS: условно-бесплатное распространение

Франшиза Call of Duty с двух ног ворвалась на смартфоны. Мобильная итерация шутера предоставляет все то же самое, что и консольные и компьютерные версии. У авторов получилось реализовать удобную стрельбу и сенсорное управление.

Фото Call of Duty Mobile

И при всем этом выглядит Call of Duty Mobile просто шикарно. Каждая локация или оружие в игре выполнено с огромным вниманием к деталям. Каждая схватка превращается в эпичное зрелище, переполненное эффектами. Дополняется все богатой кастомизацией. Всем фанатам жанра рекомендуется.

2. Black Desert Mobile

Цена на iOS: услоно-бесплатное распространение

Мобильная версия популярной корейской MMORPG ни разу не утратила достоинств оригинала. И это все еще один из лучших представителей жанра на платформе. Игроков ожидает много часов гринда, множество врагов, запоминающихся заданий, темных пещер и прочих активностей.

Фото Black Desert Mobile

Безусловно, некоторым может не понравиться система автобоя или частые напоминания о донате. Однако чего у проекта не отнять, так это великолепной графики. Художники проделали отличную работу со спецэффектами, погодой, светом и качеством текстур. Гулять по местным локациям одно удовольствие.

3. Grid Autosport

Цена на iOS: недоступна в России / 10 долларов

Хотите насладиться зрелищными гонками на iPhone или iPad? Тогда запускайте Grid Autosport и отправляйтесь в один из самых проработанных автосимуляторов. Проект выдерживает баланс между высокой сложностью и казуальностью, благодаря чему подходит для любой категории геймеров.

Фото Grid Autosport

Кроме проработанных механик, тайтл может похвастаться высоким качеством картинки. Все автомобили нарисованы максимально детализированно, а сами заезды получаются крайне зрелищными. А глядя на шикарные пейзажи, так и хочется остановиться и сделать скриншот, забыв, что играешь-то не на ПК.

4. Bright Memory

Цена на iOS: 349 рублей

Глядя на кадры с Bright Memory, сложно поверить в то, что все это создал один человек. Автор выжал максимум из железа. Результатом многолетнего труда стала одна из самых красивых график, которая встречается в мобильных играх.

Фото Bright Memory

Более того, тайтл впечатляет не только шикарным визуалом, но и увлекательной боевой системой, комбинирующей элементы шутера и слэшера. Единственный недостаток кроется в его продолжительности, ведь проходится все примерно за час. Но даже столько времени хватит, чтобы впечатлиться местными красотами.

5. PUBG Mobile

Цена на iOS: услоно-бесплатное распространение

В свое время PUBG оказался на передовой популярности жанра «королевской битвы». С той поры проект не только сохранил свою популярность, но и был портирован на мобильные устройства, включая iPhone и iPad. На новой платформе игра продолжает радовать аудиторию не только своим геймплеем, но и графикой.

Фото PUBG Mobile

PUBG Mobile сохранила все, за что и полюбили оригинал. Игроки точно так же высаживаются на большой карте, изучают местность, собирают лут и уничтожают друг друга, пока не останется единственный победитель. Качество картинки хоть и порезали ради оптимизации, но локации выглядят крайне реалистично.

6. Badland 2

Цена на iOS: 99 рублей

Badland 2 — это восхитительный платформер с простым, но крайне залипательным игровым процессом. Главному герою предстоит пройти сотню наполненных препятствиями и ловушками уровней.

Фото Badland 2

Но главная фишка кроется в визуальном стиле игры, явно вдохновленном LIMBO. Каждый из четырех этапов выполнен в собственной цветовой схеме, а получившаяся палитра воссоздает чувство волшебства и магии. А еще, кроме графики, радует и физика перемещения через местные пространства.

7. Transistor

Цена на iOS: 449 рублей

У большинства геймеров студия Supergiant Games ассоциируется с Hades. Однако в послужном списке компании наличествуют и другие проекты типа Transistor. В этой action/RPG предстоит управлять девушкой, вооруженной гигантским мечом. И уровень за уровнем предстоит сражаться с многочисленными врагами.

Фото Transistor

Но Transistor цепляет не только проработанным игровым процессом, но и потрясающей атмосферой, которая достигается комбинацией стильной графики и классного саундтрека. Прохождение подарит множество удивительных моментов, от довольно реалистичного города до зрелищных сражений.

8. Injustice 2

Цена на iOS: условно-бесплатное распространение

Мобильная версия известного файтинга получилась более казуальной, нежели старшая версия. Но в остальном это все та же Injustice 2, только переделанная под смартфоны. Из-за этого управление упростилось, добавили возможность переключаться между персонажами во время боя и комбинировать приемы.

Фото Injustice 2

И при всем этом сами драки выглядят весьма красиво, ведь авторам порта удалось сохранить консольный дизайн и анимации. К тому же при переносе на смартфоны кат-сцены практически не потеряли в качестве. Поэтому можно смело выбрать любимого героя комиксов и отправиться в самую гущу схватки.

9. Pascal's Wager

Цена на iOS: 449 рублей

Хоть и значительную часть мобильного гейминга составляют казуальные игры, порой среди них встречаются действительно хардкорные проекты. Одним из подобных тайтлов стала Pascal's Wager. По своей сути это классический souls-like, вобравший в себя все достоинства и недостатки творений FromSoftware.

Фото Pascal's Wager

Опасность представляет каждый рядовой противник, а боссы станут испытанием для нервной системы. Ну и куда же без постоянных перекатов, без которых не обходится ни одна битва. Дополняется все мрачной атмосферой, ведь окружение выполнено в готической тематике, а локации наполнены уникальными монстрами.

10. GRIS

Цена на iOS: 449 рублей

Каждый кадр из GRIS выглядит как произведение искусства. Во время прохождения рука так и тянется поставить изображение на фон. Такой эффект не случаен, поскольку в разработке игры принимал участие известный в Испании художник.

Фото GRIS

Красивая графика дополняется продуманным геймплеем. В данном приключенческом платформере предстоит путешествовать по разрушенным руинам, исследовать локации и разгадывать множество головоломок. Итоговый результат получился невероятно стильным и атмосферным, что только усилило грустную историю про переживания, скорбь и психологические проблемы.