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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Дрозд выбрал нового соперника для Тайсона после боя с Джонсом

09:35
Григорий Дрозд. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Григорий Дрозд. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российский боксер Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный исход боя между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном.

Рой Джонс (слева) и&nbsp;Майк Тайсон (справа).Тайсон и Джонс выдали отличный бой! Оба недовольны результатом

— Майк отлично выглядел в ринге для своих лет, —заявил «СЭ» Дрозд. — У меня осталось позитивное впечатление от этого поединка. Ребята хорошо развлеклись, показали отличный выставочный бой, спарринг. Изначально отдавал предпочтение Тайсону. Если оценивать все восемь раундов, считаю, что он больше наработал на победу. Точный попаданий было не так много в этом спарринге, но Майк давил, работал первым номером, сделал больше, чем Рой. Не могу сказать, что Джонс попадал больше, поэтому за инициативу и активность отдал бы победу Тайсону.

Но ничейный исход — логичен. На ринг вышли две легенды, решение абсолютно объективное. Если бы нельзя было дать ничью, то выбрал бы победителем Майка Тайсона. Нужен ли реванш? Думаю, что нет. Хотя, наверное, некоторым фанатам такой спарринг был бы интересен.

Кто был бы интересным соперником для Тайсона? Эвандер Холифилд.

Мы должны понимать, что это был ненастоящий бой. Для выставочного поединка все было отлично. Но в ставать в шесть утра ради этого, в следующий раз уже бы не рискнул (смеется). (Илья Андреев)

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