Талалаев — о перепалке с Радимовым: «Неинтересны слова трусов, подлецов и непрофессионалов»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о публичном конфликте с Владиславом Радимовым в прямом эфире.

— Не жаль ли вам, что перепалка с Владиславом Радимовым случилась в эфире канала и вышла на общее обозрение?

— Не буду обсуждать людей, которые комментируют слова. Мне неинтересны слова трусов, подлецов и непрофессионалов в тренерстве.

19 апреля между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2). Специалист пропускал игру из-за дисквалификации.

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