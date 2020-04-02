Умар Кремлев: «У тренера сборной России по боксу Кадушина легкая форма заболевания COVID-19»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о том, какая помощь оказывается тренеру мужской сборной России по боксу Антону Кадушину, который заразился коронавирусом. Также он отметил, что среди боксеров национальной сборной нет заболевших.

— Мы несколько дней назад владели информацией о положительном тесте, — сказал Кремлев о ситуации с Кадушиным. — Мы все это время контролируем ситуацию. По имеющейся информации, у него легкая форма заболевания, но он находится на домашней самоизоляции с первого дня после возвращения из Лондона. Мы держим руку на пульсе: к нему каждый день приезжают врачи, немного поменяли курс лечения. Антон говорит, что по его собственным ощущениям, ему легче. Федерация бокса России поможет всем необходимым, это наш тренер. Как иначе?

Что касается спортсменов, то у них каждый день берут анализы, контролируют ситуацию. С божьей помощью пока заболевших нет. Мы стараемся держать ситуацию под контролем и готовы принять самые экстренные меры.

Сам Антон Кадушин также описал свое состояние.

— Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19. Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике, — заявил тренер. — На сегодняшний день состояние мое оцениваю как стабильное, температура прыгает от 38,4 по ночам до 36,7 днем. Берегите себя, все будет хорошо.

Кадушин вместе со сборной России посещал Лондон, где 16 марта, на третий соревновательный день, досрочно была приостановлена европейская олимпийская квалификация.

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