Словенский гений вытащил свою команду в финал, где проиграл будущей команде-династии.

НБА. Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Бостон» — «Даллас» — 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)

Б: Тейтум (31 + 11 передач), Браун (21), Холидэй (15 + 11 подборов), Уайт (14).

Д: Дончич (28 + 12 подборов), Ирвинг (15), Грин (14).

Счет в серии: 4-1.

«Бостон» вернул себе чемпионский титул спустя 16 лет. В финале баскетболисты «Селтикс» практически без шансов разобрались с «Далласом» Луки Дончича. У этого долгожданного чемпионства «кельтов» много героев. Это связка суперзвезд Тейтум — Браун, которую многие эксперты советовали разбить после прошлогодних неудач, это Дрю Холидэй, добавивший коллективу чемпионского духа, это 35-летний тренер Джо Маззула, который очень круто провел финальную серию против звездного визави Джейсона Кидда... Перечислять можно долго, но важно подчеркнуть, что это неоспоримый титул. Настолько доминирующей команды в НБА не было давно.

Фактор Дрю

У финала НБА-2023/24 хватало интриг. Фанаты «Бостона» ненавидят тренера «Далласа» Джейсона Кидда, который два года подряд практически единолично выбрасывал «Селтикс» из плей-офф (2002, 2003). В матчах тех серий Кидд набирал практически трипл-дабл в среднем за игру. Не менее ненавистной персоной у болельщиков «Селтикс» считался и Кайри Ирвинг. Правда, по другим причинам. Один из лучших игроков своего поколения провел в «Бостоне» два сезона, но едва не развалил команду, способную стать династией.

«Во время моего второго сезона за «Бостон» я потерял дедушку. Это был первый раз, когда я потерял кого-то очень близкого, не считая мамы и бабушки, которые умерли, когда я был маленьким. За неделю до смерти дедушки я был твердо уверен, что останусь в «Бостоне». Но потом дедушка умер, и весь мой мир перевернулся, и я не думаю, что кто-то это понял. Ни болельщики «Селтикс», ни болельщики НБА, абсолютно никто», — объяснял Ирвинг свой уход.

А вот Кристапс Порзингис, наоборот, сменил «Даллас» на «Бостон». Латыш три года защищал цвета «Далласа», но не смог ужиться в одной команде с Дончичем. «На ранних стадиях мы определенно соперничали с Лукой, вместо того чтобы дополнять друг друга. Но мы старались сделать все, чтобы у нас все получилось. Думаю, дело в том, что наши отношения были недостаточно зрелыми».

Ну и, конечно, главная интрига заключалась в том, сможет ли «Даллас» с двумя суперзвездами обыграть практически идеальную команду Джо Маззулы с глубокой скамейкой. В плей-офф-2023/24 Тейтум и компания проиграли всего два матча и подходили к финалу очевидными фаворитами. Игрокам «Мэверикс», потратившим очень много сил в битве с «Денвером» Николы Йокича, оставалось надеяться только на чудо.

Первая игра серии осталась за «Бостоном». На своем паркете подопечные Маззулы выиграли «+18»: это пятая разница в счете среди самых крупных для первых матчей в истории финальных серий. Причем у лидера «Селтикс» — Джейсона Тейтума — игра не заладилась: 16 очков при шести потерях (после матча признался, что перенервничал). Зато феноменально действовали Джейлен Браун и Кристапс Порзингис. Латыш набрал 11 очков в первой четверти, а за всю игру реализовал 8 бросков из 13. Плюс очень здорово вытягивал на дугу своего оппонента Дерека Лайвли, помогая партнерам раз за разом врываться в свободную трехсекундную зону. Браун же не только стал самым результативным игроком своей команды (22 очка), но и здорово отработал по Дончичу. Да, Лука набрал свои 30 + 10 подборов, но ограничился всего тремя передачами. Худший результат сезона. А его показателю «плюс-минус» составил «-10». У Брауна — «+23».

План «Бостона» был вынуждать Дончича постоянно обыгрывать один на один и совершать тяжелые броски. У них это получилось. Словенец быстро оказался измотан и уже не смог в одиночку вытащить игру. А вторая опция в атаке «Мэверикс» не работала. Кайри Ирвинг набрал всего 12 очков, всего 3 передачи при 3 потерях. С ним в защите очень круто сыграл Дрю Холидэй, который, безусловно, добавил «Бостону» чемпионского духа. Напомним, что Дрю провел предыдущие три сезона в «Милуоки», завоевав с «Бакс» титул в 2021 году. Разыгрывающий оказался в «Бостоне» в результате серии обменов, которые начались после перехода в клуб Янниса Адетокунбо Дэмиана Лилларда.

«До сих пор не понимаю, как нам позволили заполучить Холидэя, — делился своими мыслями после второй игры финала Тейтум. — Нам очень повезло. Разумеется, он имеет чемпионский опыт, но самое главное, что Дрю поднимает уровень всех в защите. В нашем составе никто не хочет быть самым слабым звеном. Так что все начинается с Холидэя, а мы просто пытаемся дотянуться до его уровня».

Ошибка судей и примеры из UFC

Второй матч получился для хозяев гораздо более сложным. Тейтум опять провалился, ставка на трехочковые не сработала (10/39), занервничал Браун (6 потерь), да и Дончич расправил крылья. Сделал трипл-дабл (32+11+11). К перерыву у Луки было 23 очка, а закрыть один на один его не мог никто. Казалось, что это идеальный вечер для «Далласа», однако во второй половине Маззула сменил акцент защиты. На словенце стали постоянно сдваиваться. Это позволило Луке отдавать передачи открытым партнерам, которые... смазали почти все свои попытки. За весь матч «Даллас» реализовал всего шесть трехочковых, — с такими показателями в финальной серии не выигрывают. Не дошло даже до напряженной концовки. На это есть три причины.

Во-первых, Холидэй почувствовал свою игру и стал настоящим героем встречи: 26 очков, 11 подборов, 3 передачи и ни одной потери. Во-вторых, хозяева были практически идеальны с линии штрафных, а «Даллас» реализовал только 67 процентов с линии. В-третьих, накал матча испортила судейская ошибка. При «+5» Тейтум попал под блок-шот, и гости организовали быстрый прорыв. Пи Джей Вашингтон уже был готов сократить отставание до одной атаки, но получил толчок от Брауна. Арбитры это проглядели, а спустя пару секунд преимущество «Бостона» выросло до «+7», и интрига на этом закончилась.

Впрочем, лидеры «Далласа» не стали винить во всем судей. «Мои потери и промахи с линии стоили нам игры. Я должен лучше проявлять себя в этих категориях», — заявил после игры Дончич.

«Лука на эмоциях, чувствует, что может играть лучше, как и я, — парировал Ирвинг. — Я бы взял на себя всю ответственность. Первые две игры были не лучшими для меня. Часто мяч просто отказывался залетать в кольцо. Такое может вывести вас из себя, но это часть игры в баскетбол. И вам нужно принять все происходящее и постараться забрать обе игры на своем паркете. Еще ничего не потеряно».

Слова Кайри не разошлись с делом. Он тащил «Даллас» на себе весь третий матч, но и этого оказалось недостаточно. Хотя начало и осталось за подопечными Джейсона Кидда («+13»). Однако «Бостон» неожиданно переключился исключительно на дальние броски, забив до большого перерыва сразу 9 трехочковых. Это позволило сократить разницу всего до одной атаки.

Во второй половине Ирвинг и Дончич пытались все решить индивидуальными действиями, так как скамейка им совсем не помогала. У соперника же нашлись теневые герои. Сэм Хаузер реализовал 3 из 4 трехочковых, а Ксавьер Тиллман смог нивелировать отсутствие травмированного Порзингиса. Здорово играл в защите, пару раз накрыл Дончича. Словец был недоволен действиями судей и отправился отдыхать с шестью фолами за 4 минуты до конца встречи. После этого мяч отдавался Ирвингу, который пытался накрутить троих и что-то придумать. Не вышло, а Тейтума и Брауна в этот вечер было не остановить: 61 очко на двоих. Причем львиная доля атак «Бостона» во второй половине была именно через Дончича.

«Безусловно, на Луке нарисована мишень, — делился своей болью с журналистами Кидд. — Но он должен защищаться. При этом он должен понимать, что мы поможем и прикроем его, если он упустит оппонента. Он выполняет огромный объем работы в нападении. Дончич задействован в каждом владении, в «пик-н-роллах» и изоляциях. Но Лука должен научиться распределять силы, отдыхать в атаке и позволять другим брать на себя нагрузку».

Пока Кидд поучал своего лидера, Маззула ставил своим парням UFC. «Джо — большой фанат UFC. Он показывал нам поединки, в которых кого-то вот-вот должны были финишировать, но почувствовавший запах победы боец расслаблялся. В таком случае ты даешь сопернику шанс на возвращение. И Джо переносит это на баскетбол. Чем вероятнее кажется финиш соперника, тем он ближе к спасению», — заявил Тейтум.

Без Смарта

Действительно, проигрывая 0:3, «Даллас» выдал один из лучших матчей сезона. В четвертом матче «Бостон» капитулировал: «-38». Разбирать эту игру не имеет смысла, приведем лишь пару цифр. Тейтум закончил матч с показателем «-33» — антирекорд НБА, а Дончич с Ирвингом на глазах своих отцов набрали 50 очков. «Лука заставил некоторых людей проглотить свои слова (многие эксперты после третьей игры буквально уничтожили словенца), — сказал Кайри. — Говорю это без негатива... Для него это первый опыт выступления на столь высоком уровне, и он впервые узнал, что происходит, когда играешь не так, как от тебя этого ждут. И он отреагировал очень хорошо».

Сам Дончич сказал, что его цель — вернуть серию в Даллас, хотя на третий и четвертый матч Лука выходил с огромным трудом. Его тело было практически полностью затейпировано. И усталость вкупе с практически идеальной защитой «Селтикс» дала о себе знать. К перерыву на счету Луки было 9 очков и всего один забитый штрафной из четырех. Звездное же трио хозяев суммарно перевалило за 50 очков, а разница составляла 21 очко. В третьей четверти усилиями ветерана Эла Хорфорда и Деррика Уайэта, проделавших огромный объем работы, «Бостон» сохранил комфортное преимущество. Дончич же смазал шесть из шести трехочковых, а Ирвинг имел скромные 9 очков.

В заключительной четверти словенец наконец-то попал из-за дуги, но в целом это был отрезок Тейтума. Джейсон забивал сумасшедшие мячи, реабилитировавшись за провал в начале серии. Однако приз MVP финала все-таки отдали Брауну.

«Мы долго шли к этому титулу, и я рад разделить этот день с нашими фанатами, — сказал Джейлен. — Каждый из моих партнеров заслуживает приз MVP, так как мы были единым целым. Джо Маззула сплотил нас и помог реализовать мечту».

«Кельты» заслужили свой титул. За последние пять лет «Бостон» трижды выходил в финал «Востока» и дважды добрался до большого финала.

Последний шаг трио Тейтум — Браун — Смарт так и не сделало. Особенно болезненным было их поражение от «Майами» в прошлом сезоне. Напомним, что в финале Восточной конференции-2022/23 баскетболисты «Бостона» проиграли три стартовых матча «Хит», умудрились сравнять счет, но в итоге проиграли решающий седьмой матч. Тогда Тейтум подвернул левый голеностоп в первой четверти, но продолжил играть с травмой (14 очков за 41 минуту). Джейлен Браун допустил 8 потерь (19 очков), Маркус Смарт провалился (9 очков). «Хит» выиграли «+19» и отправились в финал, а «Бостон» — в серьезную перестройку.

В межсезонье Смарт покинул команду. Также в другие организации ушли Малкольм Брогдон и Роберт и Грант Уильямсы. Взамен Маззулла получил Порзингиса и Холидэя. Благодаря этим обменам «Бостон» стал сильнее. Холидэй добавил в атаке, разгрузив Тейтума. Также Дрю показал себя не менее вариативным в качестве плеймейкера (по сравнению со Смартом) и был очень хорош в защите. Порзингис здорово вписался в новую систему. Был полезным не только на позиции центрового, но и четвертого номера. Плюс «Селтикс» удалось удержать Деррика Уайта, который здорово подменял главных звезд со скамейки.

На дистанции им вряд ли кто-то мог составить конкуренцию этому коллективу, но и в плей-офф команда под руководством 35-летнего тренера показала, что сейчас им просто нет равных. Такой «Бостон» способен царить в НБА еще не один год.