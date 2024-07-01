Томпсон перейдет в «Лейкерс» или «Даллас», Леброн уже связался с защитником «Голден Стэйт»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс связывался с защитником «Голден Стэйт» Клэем Томпсоном сразу после открытия рынка свободных агентов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что время Томпсона в «Уорриорз» по сути закончилось и 34-летний американец ведет переговоры с «Лейкерс» и «Далласом».

«Переговоры пройдут 1 и 2 июня, но решения в эти дни не будет», — сказал Воджнаровски.

Томпсон играет за «Голден Стэйт» с 2011 года. Он четыре раза становился чемпионом НБА в составе «Уорриорз». Защитник провел за клуб 793 матча и в среднем набирал 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи.