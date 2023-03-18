«Филадельфия» обыграла «Шарлотт». Харден оформил трипл-дабл, Эмбиид — дабл-дабл

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 82:121. «Сиксерс» одержали седьмую победу подряд.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл, а его одноклубник Джеймс Харден — трипл-дабл.

«Филадельфия» с результатом 47-22 идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Шарлотт» располагается на 14-й строчке — 22-50.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 82:121 (29:31, 25:35, 13:26, 15:29)

Ш: Розир (14), Вашингтон (12), Убре (11), Джонс (10).

Ф: Эмбиид (38 + 13 подборов), Харрис (18), Макси (13), Харден (11 + 11 подборов + 10 передач).