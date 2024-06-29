Расселл воспользовался опцией продления на один сезон и останется в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лейкерс» Д`Анджело Расселл воспользовался опцией продления контракта с клубом на сезон-2024/25, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В предстоящем сезоне 28-летний американец заработал 18,6 миллиона долларов.

Расселл был выбран «Лейкерс» под 2-м номером на драфте НБА-2015. Он выступал за клуб из Лос-Анджелеса с 2015 по 2017 год, вернувшись в «Лейкерс» в 2023-м после обмена из «Миннесоты».

В прошлом сезоне он в среднем набирал 18,1 очка, 3,1 подбора и 6,3 результативной передачи.