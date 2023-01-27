«Хьюстон» проиграл «Кливленду». Мобли и Аллен оформили дабл-даблы

Мобли и Аллен оформили дабл-даблы и помогли «Кливленду» обыграть «Хьюстон»

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:113. «Рокетс» потерпели второе поражение подряд.

В другой встрече «Нью-Йорк» на выезде в овертайме выиграл у «Бостона» — 117:120 ОТ. «Селтикс» проиграли третью встречу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 117:120 ОТ (34:26, 26:32, 25:33, 25:19, 7:10)

Б: Тейтум (35 + 14 подборов), Браун (22), Уайт (15).

Н: Рэндл (37), Брансон (29), Барретт (19), Куикли (17).

«Хьюстон» — «Кливленд» — 95:113 (25:37, 23:37, 26:23, 21:16)

Х: Исон (18 + 11 подборов), Смит (14), Шенгюн (14), Мартин (14).

К: Гарлэнд (26), Э. Мобли (21 + 10 подборов), Уэйд (15), Аллен (14 + 10 подборов).