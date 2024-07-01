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Сегодня, 04:37

«Детройт» подпишет контракт с Каннингемом на 226 миллионов долларов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Детройт» продлит контракт с разыгрывающим Кейдом Каннингемом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Пистонс» подпишут с 22-летним американцем максимальное соглашение новичка. Игрок получит контракт на 5 лет, согласно которому заработает 226 миллионов долларов.

Каннингем был выбран «Детройтом» под первым номером драфта НБА-2021. В сезоне-2023/24 баскетболист принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 22,7 очка, 7,5 передачи и 4,3 подбора за игру.

БК Детройт Пистонс
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