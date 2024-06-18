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Сегодня, 00:30

«Бостон» — «Даллас»: смотреть трансляцию финала НБА

«Бостон» и «Даллас» сыграют в пятом матче серии финала НБА
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Баскетболист «Далласа» Лука Дончич.
Лука Дончич.
Фото USA Today Sports

«Бостон» дома на паркете арены «ТД Гарден» примет «Даллас» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА в ночь с 17 на 18 июня. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени.

В России официально не показывают матчи НБА. Смотреть трансляцию пятой игры «Бостон» — «Даллас» можно будет в прямом эфире и бесплатно в профильных сообществах в соцсети «ВКонтакте». Публикуем несколько вариантов — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

Счет в серии: 3-1 в пользу «Селтикс». 15 июня «Маверикс» одержали победу над «Бостоном» со счетом 122:84 в четвертом матче.

В 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон» с главным тренером Джо Маззуллой в четырех матчах серии обыграл «Индиану» (4-0) и стал чемпионом Восточной конференции. «Даллас» под руководством Джейсона Кидда победил «Миннесоту» (4-1) в пяти встречах и стал сильнейшей командой на Западе.

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БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
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