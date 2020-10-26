Андрей Кириленко: «Надеюсь, что со временем сборная России проведет официальный матч в Санкт-Петерурге»

В рамках подготовки к квалификационным матчам Евробаскета-2022 года в Таллине сборная России проведет тренировочный сбор на базе Академии баскетбола «Зенит». Это решение «СЭ» прокомментировал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

— Этап подготовки сборной в Санкт-Петербурге — очередной шаг по популяризации баскетбола в регионах?

— К сожалению, в условиях пандемии мы не сможем организовать активности для болельщиков в Санкт-Петербурге. Но я всегда за то, чтобы как можно больше зрителей имели возможность увидеть игры сборной России вживую. Команда уже приезжала сюда на Кубок Кондрашина и Белова, а со временем, надеюсь, проведет здесь и официальный матч.

— Насколько условия в Санкт-Петербурге кажутся оптимальными в современных условиях?

— С точки зрения безопасности и удобства Санкт-Петербург — оптимальный вариант из тех, которые мы рассматривали. Отель команды и тренировочная база расположены рядом, плюс добираться до Таллина будет удобнее. (Тимур Ганеев)