Александр Церковный: «Радует, что уровень академии соответствует статусу главной команды страны»

В рамках подготовки к квалификационным матчам Евробаскета-2022 года в Таллине сборная России проведет тренировочный сбор на базе Академии баскетбола «Зенит». Подробности «СЭ» рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Церковный.

— Предсезонный турнир «Кубок Невы» сыграл решающую роль в выборе места подготовки?

— Не знаю, насколько решающим был «Кубок Невы», но он показал функциональные возможности Академии баскетбола «Зенит». У руководства РФБ, генерального менеджера сборной и главного тренера национальной команды был прекрасный шанс во время предсезонного турнира ознакомиться с условиями, которые созданы в нашем клубе для подготовки команд различного уровня. И мы очень рады, что они решили, что этот уровень соответствует статусу главной команды страны.

— Какие будут приняты допусловия для нахождения сборной?

— Мы со своей стороны пока планируем сделать все, что возможно, чтобы максимально адаптировать нашу базу к тренировкам сборной и сделать комфортным и удобным пребывание у нас. Какие-то допусловия если и появятся, то будут обсуждаться позже в рабочем порядке.

— Связывались ли клубы с вами по поводу условий? Всё-таки клубы переживают за своих игроков.

— Нет, со стороны клубов пока никаких переживаний нет. Кроме того, те условия, в которых будут находиться их игроки, есть далеко не у всех команд, которые делегируют своих представителей в сборную.

— Как будет разграничено время между сборной, основной командой и командами академии?

— Наличие сразу двух тренировочных площадок в Академии позволяет нам оптимизировать расписание молодежных команд, а основная команда «Зенита» будет базироваться на «Сибур Арене» в связи с календарной игрой и потом отправится в Каунас на матч Евролиги. (Тимур Ганеев)