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Сегодня, 09:07

Пиастри: «Лидерство в чемпионате — это результат всей тяжелой работы, которую «Макларен» проделал в межсезонье»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри поделился мыслями о лидирующей позиции в чемпионате «Формулы-1» сезона-2025. Он отметил значительный вклад команды в его успех.

В воскресенье, 20 апреля, 24-летний австралиец выиграл «Гран-при Саудовской Аравии». Пиастри набрал 99 очков и возглавил личный зачет пилотов.

«Меня не так уж волнует тот факт, что я лидирую в чемпионате, но я горжусь работой и обстоятельствами, благодаря которым мы лидируем. Мельбурн не стал отличным началом года с точки зрения результатов. Но с того момента, как я вышел на трассу в этом сезоне, я почувствовал, что нахожусь в хорошем положении. Лидерство в чемпионате — это результат всей тяжелой работы, которую мы проделали в межсезонье, тяжелой работы, которую я проделал лично, и тяжелой работы всей команды. Я горжусь всем этим больше, чем тем фактом, что лидирую в чемпионате, потому что в конечном итоге я хочу быть первым после 24-го этапа, а не после пятого», — заявил австралиец.

На втором месте в личном зачете пилотов располагается еще один гонщик «Макларен» Ландо Норрис, на счету которого 89 очков. Третья позиция у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (87).

Источник: Japantimes
Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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