AS: «Реал» потребовал у УЕФА лишить «Барселону» 23 титулов из-за дела Негрейры

«Реал» направил обращение в УЕФА с требованием аннулировать титулы «Барселоны» на фоне разбирательства по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Негрейры, сообщает AS.

По информации источника, мадридцы добиваются не только исключения каталонского клуба из еврокубков, но и лишения его 23 трофеев, завоеванных с 2001 по 2018 год. Предполагается, что в этот период «Барселона» перечисляла деньги Негрейре через посреднические фирмы. При этом шансы на то, что УЕФА удовлетворит требование «Реала», оцениваются как крайне низкие.

По итогам сезона-2025/26 «Барселона», набрав 94 очка, стала чемпионом Ла лиги, «Реал» с 86 очками занял второе место.

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