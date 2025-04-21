Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:35

Хорнер — о штрафе Ферстаппена: «Не знаю, куда в этой ситуации Макс должен был подеваться»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал 5-секундный штраф пилота команды Макса Ферстаппена на «Гран-при Саудовской Аравии».

27-летний гонщик был оштрафован за срез поворота на старте гонки в ходе борьбе с Оскаром Пиастри из «Макларен», за счет чего он получил преимущество.

«Мы, скажем так, обсудили все подобные моменты с гоночным директором «Формулы-1» — и на брифингах, и на других встречах. И придерживаемся мнения, что гонщикам надо давать бороться друг с другом. Я не знаю, куда в этой ситуации Макс должен был подеваться в первом повороте. И в итоге мы проиграли гонку с отставанием в 2,6 секунды. Так что да, это тяжело», — приводит Sky Sports слова Хорнера.

Пиастри стал победителем этапа в Саудовской Аравии, Ферстаппен занял второе место. На третьей строчке расположился пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
Читайте также
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия
«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка
Популярное видео
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ферстаппен — о штрафе на «Гран-при Саудовской Аравии»: «Я не могу высказывать свое мнение»

Пиастри: «Лидерство в чемпионате — это результат всей тяжелой работы, которую «Макларен» проделал в межсезонье»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости