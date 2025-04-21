Хорнер — о штрафе Ферстаппена: «Не знаю, куда в этой ситуации Макс должен был подеваться»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал 5-секундный штраф пилота команды Макса Ферстаппена на «Гран-при Саудовской Аравии».

27-летний гонщик был оштрафован за срез поворота на старте гонки в ходе борьбе с Оскаром Пиастри из «Макларен», за счет чего он получил преимущество.

«Мы, скажем так, обсудили все подобные моменты с гоночным директором «Формулы-1» — и на брифингах, и на других встречах. И придерживаемся мнения, что гонщикам надо давать бороться друг с другом. Я не знаю, куда в этой ситуации Макс должен был подеваться в первом повороте. И в итоге мы проиграли гонку с отставанием в 2,6 секунды. Так что да, это тяжело», — приводит Sky Sports слова Хорнера.

Пиастри стал победителем этапа в Саудовской Аравии, Ферстаппен занял второе место. На третьей строчке расположился пилот «Феррари» Шарль Леклер.