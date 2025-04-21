Хэмилтон — о проблемах с болидом: «Так будет до конца года, и это больно»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах своего болида после седьмого места на «Гран-при Саудовской Аравии».

Победителем гонки стал Оскар Пиастри из «Макларен». Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье — партнер Хэмилтона по команде Шарль Леклер.

«Гонка не принесла ничего позитивного, за исключением подиума Шарля. Это было ужасно, мне не понравилось. На первом отрезке у меня была сильная недостаточная поворачиваемость, машина не хотела поворачивать, на втором ситуация немного улучшилась, но баланс оставлял желать лучшего. Я сражаюсь с балансом, пытаюсь почувствовать машину, но нет ничего такого, чтобы я мог сказать: «Эй, вот в чем проблема». Думаю, так будет и в Майами, на данный момент ничего нельзя исправить. Так будет до конца года, и это больно. Я перепробовал буквально все, но машина просто не хотела со мной работать», — приводит RacingNews365 слова британца.

40-летний Хэмилтон с 31 баллом располагается на седьмом месте в личном зачете пилотов. В нынешнем сезоне он не поднимался выше пятого места.

Следующий этап «Формулы-1» сезона-2025 пройдет в Майами (США) со 2 по 4 мая.