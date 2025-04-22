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Сегодня, 16:33

Мазепин объяснил, почему команды «Формулы-1» не захотели его возвращения

Камила Абдурахманова
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Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что изначально надеялся вернуться в чемпионат после снятия санкций, однако на переговорах команды объяснили ему, что сотрудничество с ним может привести к потере спонсоров.

«Я думал, что после отмены санкций смогу вернуться. Но команды дали понять: даже если я принесу двух новых спонсоров, они рискуют потерять пять других — из-за нежелания партнеров ассоциироваться с Россией. При этом есть много молодых гонщиков. Тогда я осознал, что мечта о «Формуле-1», скорее всего, не сбудется. Пришлось с этим смириться», — сказал Мазепин в интервью на YouTube-канале Luka Rozajac.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за команду «Хаас», но его контракт был расторгнут 5 марта 2022 года.

Формула-1
Никита Мазепин
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