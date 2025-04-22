Марко: «Ред Булл» сможет бросить вызов «Макларену» в Имоле»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда демонстрирует прогресс и вскоре сможет конкурировать с «Маклареном» за победы.

«После Бахрейна мы значительно улучшили машину — трасса в Саудовской Аравии нам больше подходит благодаря быстрым поворотам и другим особенностям. Мы продолжаем развиваться: автомобиль стал предсказуемее и стабильнее в разных условиях. В ближайших гонках нас ждут небольшие обновления, и к Имоле мы должны набрать форму, достаточную для борьбы с «Маклареном», — приводит слова Марко Motorsport.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.