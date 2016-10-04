Елена Исинбаева: "После триумфа фехтовальщиков и гандболисток в Рио, это тоже мои любимые виды спорта"

В четверг в Москве прошел торжественный вечер в честь юбилея нашего издания. В рамках мероприятия состоялось награждение тренеров, атлетов и паралимпийцев. "Лучшей спортсменкой 25-летия" была признана двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

– Вас признали лучшей спортсменкой России 25-летия. Если б в вашей власти было вручить награду – кому бы она досталась? – вопрос Исинбаевой.

– Ох, ну и вопрос! Когда твоя карьера в разгаре, внимательно следить за другими спортивными дисциплинами сложно. Разумеется, в нашей стране много достойных спортсменок. Но если предпочтение отдали мне, значит, на данный момент моя карьера оказалась наиболее запоминающейся для болельщиков.

– Какой вид спорта кроме легкой атлетики вам интересен?

– Гимнастика, фигурное катание, хоккей. После триумфа наших фехтовальщиков и гандболисток в Рио-2016, теперь это тоже мои любимые виды спорта. Дружу с Алиной Кабаевой, Светой Хоркиной, Таней Навкой, Ильей Авербухом, Женей Малкиным, паралимпийцем Романом Петушковым…

– С Малкиным-то где дороги пересеклись?

– Познакомились четыре года назад в Магнитогорске. Меня пригласили в качестве почетного гостя на благотворительный матч, организованный фондом Ильи Ковальчука. С той поры общаемся. Женя – член попечительского совета моего благотворительного фонда. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Исинбаевой