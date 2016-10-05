Александр Карелин: "Буду счастлив, если Власов станет четырехкратным олимпийским чемпионом"

На торжественном вечере в честь юбилея нашего издания "Лучшим спортсменом 25-летия" был признан выдающийся борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, Герой России Александр Карелин.

– Полуфинал в Рио сложился драматично для вашего земляка Романа Власова. Хорват Старчевич его чуть не задушил, на пару секунд наш борец потерял сознание. С вами такое бывало?

– Никогда. Травмы получал, оставаясь в сознании. Отлетали мышцы. Ломались ребра, которые давили на печень, и я чувствовал во рту привкус желчи. Впрочем, это уже выписки из истории болезни… То, что случилось с Власовым, – бездарная некомпетентность судьи, граничащая с преступной халатностью. Слава богу, для Ромы все обошлось. Кто-то из ваших коллег недавно спросил: "Нервничаете, что Власов уже двукратный?"

– Что ответили?

– Да буду счастлив, если он станет четырехкратным! Я – удобрение. Навоз из прошлого века, на котором растут такие деревья, как Власов. Крепкие, могучие, на них хочется равняться. А Виктор Михайлович Кузнецов – садовник, который не стесняется с этим ковыряться, по-прежнему пропускает через себя огромное количество ребят. Он очень скуп на похвалу. А для меня это повод похвастаться. О чем бы мы сейчас говорили? О прошлом веке. Теперь же обсуждаем новосибирского борца Романа Андреевича Власова, двукратного олимпийского чемпиона. (Александр КРУЖКОВ)

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