Александр Карелин: "Тренерский штаб проявил мудрость, сконцентрировав Махова на вольной борьбе"

На торжественном вечере в честь юбилея нашего издания "Лучшим спортсменом 25-летия" был признан выдающийся борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, Герой России Александр Карелин.

– Махов мечтал выступить на Олимпиаде и в вольной, и в греко-римской борьбе. Утопия?

– Почему? Немец Вильфрид Дитрих боролся так на трех Олимпиадах. В 1960-м в Риме выиграл золото в вольной борьбе и серебро – в греко-римской. Махов – классик в вольном обличье. Человек-бумеранг. На юниорском чемпионате мира боролся и по греко-римской, и по вольной. Сосредоточился на ней, когда переехал в Хасавюрт. Год назад на чемпионате мира в Лас-Вегасе Билял нам очень помог. Завоевал сразу две олимпийские лицензии! Однако на Играх накал совершенно иной. Или вдруг травма. В двух дисциплинах остаемся ни с чем. В общем, тренерский штаб проявил не только благоразумие, но и мудрость, сконцентрировав Махова в Рио на вольной борьбе. (Александр КРУЖКОВ)

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