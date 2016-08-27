Виталий Мутко: "Люди, которые нас в чем-то обвиняли, будут привлекаться к ответственности"

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что доклад независимой комиссии ВАДА не выдерживает критики. По его словам, Россия будет принимать меры по защите своих интересов.

– Мы наняли самых лучших юристов страны, людей, которые изучают международное право. Они проанализировали доклад Макларена. Вывод таков, что доклад сфальсифицирован, подогнан под обстоятельства, под ситуацию. А его юридическая техника не выдерживает никакой критики. Этот доклад будет еще раз направлен всем международным федерациям. Мы пойдем в гражданские суды, – отметил в эфире "Матч ТВ" Мутко. – Люди, которые нас в чем-то обвиняли, будут привлекаться к ответственности.

Следственные органы расследуют уголовное дело на базе доклада. Сейчас у них достаточно оснований предъявлять претензии. Мы обратимся к руководству швейцарской компании, которая производила баночки для допинг-проб. Если их обвиняют в том, что у них некачественная продукция, пусть ответят всему миру. Они говорят, что без механического повреждения эта баночка вскрываться не может.